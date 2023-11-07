В третьем квартале новосибирцы активно брали кредиты

Банк ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области на 20% до 201 млрд рублей. Объем розничного кредитования за январь-июнь вырос на 60% и достиг 55,9 млрд рублей.

За девять месяцев текущего года новосибирцы оформили в банке в общей сложности более 43 тысяч розничных кредитов. Это на 13% больше, чем за три квартала 2022 года, и на 3% — к сопоставимому периоду 2021 года. С января по сентябрь 2023 года суммарный объем кредитования составил 55,9 млрд рублей, увеличившись год к году в 1,6 раза.

Основной объем продаж – 64% (35,7 млрд рублей) – приходится на ипотеку, еще треть (18 млрд) – на кредиты наличными. Пик спроса на розничные кредиты зафиксирован в августе – сентябре: заемщики спешили оформить сделки на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по ипотечным госпрограммам.

Наибольший темп роста в этом году показали автокредиты: по сравнению с прошлым годом выдачи увеличились в шесть раз, как по объему продаж, так и по количеству сделок. С начала года банк предоставил свыше 1,6 тысяч кредитов на покупку авто на сумму около 2 млрд рублей. Сегмент прирастал не только за счет новых автомобилей, но и машин с пробегом, которые ранее продавались преимущественно за наличный расчет.

«В третьем квартале мы отмечали повышенную активность клиентов в части кредитования. С учетом тренда на изменение ставок, заемщики корректировали свои планы на крупные покупки, перенося их на более ранний период и фиксируя таким образом более комфортные условия по кредиту. На фоне действий регулятора, направленных на «охлаждение» рынка розничных кредитов, и неоднократный подъем ключевой ставки, в четвертом квартале отмечается замедление розничного кредитования, — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области. — Ипотечные заемщики все больше ориентируются на первичный рынок, где работают программы господдержки с однозначными ставками – в октябре сделки в рамках льготной ипотеки достигли 50% в наших выдачах. В свою очередь, банк внимательно подходит к оценке платежеспособности заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности».