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общество

48% новосибирцев поддержали проект о переводе рекламы на русский язык

Фото: ru.freepik.com

48% новосибирцев поддержали законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык

По результатам опроса SuperJob, каждый второй житель Новосибирска поддерживает идею законопроекта о переводе всех надписей и вывесок на русский язык.

26% высказались против, аргументируя тем, что есть более важные направления, где необходимо финансирование. Остальные 26% затруднились ответить.

Поддерживающих законопроект респондентов оказалось больше всего среди возраста 45+ — 82%, граждан, кто не владеет английский и за введение проекта — 67%.

Идея была внесена в Госдуму и направлена на борьбу с англицизмами и иностранными словами, которые используют в вывесках, рекламных текстах, названиях товаров, районов, жилых комплексов.

В недавнем опросе SuperJob выяснилось, что 87% мужчин и 84% женщин в Новосибирске довольны своим браком и отношениями, но полностью уверены в этом 48% и 46% соответственно.

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Нина Раневская
Журналист

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