80 новых троллейбусов поставят в Новосибирск в 2024 году

Победитель торгов АО «Сбербанк лизинг» поставит 80 троллейбусов в Новосибирск в 2024 году

Победитель и единственный участник торгов АО «Сбербанк лизинг» поставит в Новосибирск 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сумма контракта — более 4,9 миллиардов рублей. Заказчиком выступало муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт».

По условиям троллейбусы должны прибыть в город до конца ноября 2024 года. Контракт на лизинговые выплаты будет действовать до конца декабря 2029 года.

На начало октября 2022 троллейбусный парк Новосибирска был фактически изношен на 99%.

Напомним, что 2 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о запланированном запуске электробусов между площадью Карла Маркса и аэропортом Толмачёво. Такое направление начали тестировать ещё весной. Мэр подчеркнул, что реализация этого проекта станет возможной только после обновления парка транспорта новыми троллейбусами автономного хода.