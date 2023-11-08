Банки визуализируют голосовых помощников

В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 банк ВТБ представил визуализированный образ будущего цифрового банковского помощника. В качестве 3D-аватара был выбран женский образ с именем Тамара.

«Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Одним из цифровых инструментов, который позволит совершить качественный рывок в развитии рынка финансовых технологий, могут стать виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог и имитирующих человеческое общение. Сегодня мы делаем первые шаги к тому, чтобы у голосового помощника появился визуальный образ. Тамара — это синергия навыка финансового помощника, прорыва в области визуализации, а также возможностей голосового общения в режиме реального времени. В будущем банковские помощники будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клиентом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Прототип будущего помощника был представлен на стенде форума. Когда пользователь обращается к умной колонке, чтобы запустить чат с банком, как это происходит в случае запуска голосового банковского помощника, на экране появляется визуальный образ. Общение происходит в режиме реального времени: Тамара реагирует на вопросы, а ее речь синхронизирована с изображением на экране — движением губ и мимикой. Визуальный образ Тамары был создан нейросетью, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые в разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы.

«Несмотря на проактивное развитие технологий и масштабную цифровизацию, которые позволяют решать все вопросы 24/7 из любой точки мира в «автономном режиме», даже в каналах самообслуживания мы видим растущий спрос на привычное общение. Мы постоянно работаем над развитием голосового, а теперь и визуального консультанта. В этом году для клиентов с нарушением слуха в тестовом режиме был внедрен видеоаватар, который консультирует пользователей по банковским услугам и сервисам на русском жестовом языке. В перспективе 3D-аватар Тамары может появиться в приложении и в офисах банка для консультирования клиентов», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.