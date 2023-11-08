Эксперты проанализировали посадку самолета в новосибирском поле

Эксперты проанализировали экстренную посадку самолета в новосибирском поле в начале сентября

У самолета «Уральских авиалиний» летевшего по маршруту Сочи-Омск, при подлете к пункту назначения отказала гидравлика. Экипаж принял решение приземлиться в запасном аэродроме Новосибирска, но топлива, по мнению пилотов, не хватило бы из-за неубранного шасси. Командир со вторым пилотом решили посадить самолет в поле в Убинском районе области.

При расследовании стало известно, что причиной снижения давления в зеленой гидросистеме было нарушение целостности одного из гибких шлангов из-за его износа.

По мнению экспертов, необходимости лететь в Новосибирск не было, но здесь находится единственный из ближайших запасных аэропортов, где есть специализированная ремонтная бригада. Экипаж также не учел, что самолет после отказа гидравлики летел с выпущенным шасси, и расход топлива был больше, чем при обычном полете.

Дальше самолет вряд ли будут использовать в гражданской авиации. При проверке на заводе, вероятнее всего, найдут недочеты креплений крыльев. Необходимо будет заменить двигатель, переднюю стойку шасси и все колеса.

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» сможет улететь только к Новому году. По словам главы Убинского района Олега Конюка, сейчас это делать опасно из-за того, что земля не промерзла.