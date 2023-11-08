Французский дирижер Клеман Нонсьё выступил в новосибирском НОВАТе

Известный французский дирижер Клеман Нонсьё провел концерт в Новосибирском театре оперы и балета.

В Новосибирск дирижер прилетел впервые. Нонсьё удивился тому, как много снега в городе осенью. Он отметил, что атмосфера Новосибирска кардинально отличается от Москвы.

Ранее маэстро также дирижировал Российским национальным оркестром, Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского, Лондонским и Берлинским симфоническими оркестрами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске певец Алексей Чумаков полчаса прождал зрителей перед концертом.