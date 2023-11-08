График выплат пособий в ноябре 2023 года в Новосибирске

Выплатной период по линии Социального фонда в Новосибирской области начинается с 3 числа каждого месяца. Портал «Сиб.фм» публикует ноябрьский график выплат пенсий и пособий для жителей Новосибирска и региона в целом.

В ноябре бОльшая часть выплат и пособий по линии Соцфонда поступит новосибирцам по привычному графику, сообщил на днях официальный портал мэрии Новосибирска.

Тем сибирякам, кто привык получать пенсии и пособия через банки, 3 ноября 2023 года уже перечислены следующие виды выплат: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет, ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих. Кроме того, досрочно вместо 5 ноября (выпало на воскресенье) уже третьего числа начислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Долее по традиционному графику 8 ноября 2023 года упадут на карты работающих родителей пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Что касается пенсионных начислений в ноябре, то, согласно информации пресс-службы Отделения CФР, в связи с тем, что 11 число — дата перечисления в банки пенсий «первого потока» — выпадает на выходной день — субботу — пенсии в банки будут перечислены накануне 10 ноября.

Кроме того, пенсии «второго потока» будут перечислены в банки по графику, а точнее 21 ноября текущего года.