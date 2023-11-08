Как жители Новосибирска будут отдыхать в новогодние каникулы-2024?

Не за горами самый ожидаемый и любимый праздник сибиряков – Новый год. Отпраздновать его с присущим нам размахом позволят затяжные новогодние выходные, которые начнутся ещё в текущем 2023 году.

График выходных и праздничных дней, утвержденный премьер-министром Мишустиным и опубликованный на сайте Правительства РФ, а также в открытых источниках сети, сулит работающему населению Сибири 18 праздничных дней в грядущем 2024 году. Из них 10 приходится на новогодние каникулы.

Возможность съездить в небольшое путешествие, навестить родных и друзей, посетить огромное количество новогодних мероприятий предоставиться сибирякам с конца текущего 2023 года и до конца первой декады января будущего 2024 года.

Таким образом, традиционные новогодние каникулы для работающей части Сибири начнутся 30 декабря 2023 года и продляться до 8 января 2024 года.

Кроме того, «красными» днями производственного календаря-2024 назначены:

· с 23 по 25 февраля,

· с 8 по 10 марта,

· с 28 апреля по 1 мая,

· с 9 по 12 мая,

· 12 июня,

· 3 и 4 ноября,

· 29-31 декабря.