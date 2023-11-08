Какой праздник отмечают в России 8 ноября: приметы и традиции в Дмитриев день-2023

Почему в этот день нельзя гладить котов, но нужно подкормить птиц и вспомнить события прошедшего года читайте новом материале «Сиб.фм».

Восьмого ноября 2023 года православная церковь почитает и молится великомученику Дмитрию Солунскому, потому в народе день прозван Дмитриевым. Страждущие обращаются к нему с просьбами об исцелении глаз, о защите от врагов и напастей.

Сложились и народные поверья, которые повторялись из года в год в этот день:

- если в гости пришёл богатый человек, то год сложится в достатке;

- снегопад в этот день к снежной Пасхе;

- кошка долго сидит на подоконнике – к потеплению;

- если незамужняя девушка погладит кота в этот день – муж будет гулящий;

- если в этот день на улицу или в кормушки посыпать корм для птиц, то души умерших родных в образе птичек порадуются за своих потомков;

- если 8 ноября выйти на улицу в лёгкой одежде, то зима разозлится и напустит на человека стужу (придётся долго болеть) – у приметы есть и современное толкование: метеорологи уверяют, что ноябрьский перелом между осень и зимой чреват резкими перепадами температуры воздуха и внезапными ветрами.

Также наши предки верили, что выливаемая грязная вода 8 ноября попадает на души умерших родных, потому старались не контактировать с водой в этот день (не мыться, не стирать, не мыть посуду).

Зато было принято посещать родителей, бабушек и дедушек в этот день, чтобы вместе вспомнить всё, что сделано за прошедший год и составить план на будущий.