Лучшие места для рыбалки в Новосибирской области: список на ноябрь-2023

Наступление зимних холодов настоящим сибирским рыбакам не помеха, потому список тех самых заветных рыбных мест, которые, якобы, никому не выдают, придётся кстати в ноябре-2023.

Опытные сибирские рыбаки уже начали подготовку к зимнему способу ловли рыбы. Первым шагом на этом пути является список рыбных мест Новосибирской области, поскольку снасти для рыбалки в условиях холодов готовятся с учётом местонахождения рыбы (водные ресурсы Сибири очень разнообразны).

Лучшими местами для рыбалки в осенне-зимний период 2023-2024 гг. исконно считаются следующие водоёмы Новосибирской области (некоторые расположены в самой столице Западной Сибири):

· котлован на Инструментальном заводе в районе разлива Ини и Плющихи при впадении их в Обь, заезд с Большевистской — в районе остановки «Храм Михаила Архангела» у автозаправки есть поворот на безымянный проезд, который вдоль улицы 1-й Водонасосной выведет к берегу (из ледяной лунки можно выловить окуня, плотву, леща, щуку и судака);

· затон за торговым центром «Гигант» в Ленинском районе Новосибирска: если ехать по проезду Энергетиков на правый берег, то слева от дамбы Димитровского моста (ловится окунь, плотва, подлещик);

· окрестности острова Тайвань на Обском водохранилище: если ехать через ГЭС с левого берега, то нужно проехать по всей дамбе в сторону Шлюза и оставить машину где-нибудь у автоцентра, у поворота или на лодочной базе «Маяк» (ловится окунь, плотва, ёрш);

· Боровое на 31-м километре Ордынской трассы: из Новосибирска по Ордынскому шоссе или по трассе К-17р, на юг после указателя километража «31» видимый поворот налево (ловится окунь, сазан, судак), однако выезжать на лёд на «мотособаке» там запрещено (штраф и не малый);

· пляж «Ремикс» в районе Бердского залива: справа и слева от моста через залив по Бердскому шоссе (ловится плотва, окунь, трофейный судак), а чуть дальше в Новопичугово, в Новом Шарапе, в широком устье речки Орды, в Спирино и Усть-Алеусе можно поймать завидного судака.