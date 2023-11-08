Малышу из Новосибирска подсадили искусственный иммунитет для борьбы с раком

В Новосибирской областной больнице впервые успешно применили иммунотерапию для борьбы с нейробластомой у 2-летнего мальчика по имени Коля (имя изменено).

Диагностированная у него опухоль четвёртой стадии поразила область живота и костный мозг. Новый метод лечения включал введение препарата «Карбиза» (моноклональное антитело «динутуксимаб бета»), который успешно уничтожил даже скрытые опухолевые клетки.

Медики прошли специальное обучение в Московском центре Рогачева, чтобы использовать этот метод на практике для лечения Коли. Ребёнок прошел более девяти месяцев интенсивного лечения.

Использование иммунотерапии оценивается врачами как точечное и эффективное в отличие от обычной химиотерапии, которая оказывает общее воздействие на организм. Этот метод исследования клеток нейробластомы сравнивают с космической технологией.

Стоимость лечения составила 22 миллиона рублей, которые собрал благотворительный фондом «Круг добра».

Ранее Сиб.фм сообщал, что анализировать дыхание человека нейросеть обучат новосибирские специалисты.