Новосибирск попал в лидеры по количеству промышленных отходов

По расчетам аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основе данных Росприроднадзора, российские предприятия в 2022 году сгенерировали рекордные 9 млрд тонн отходов.

Многие регионы СФО попали в число лидеров по количеству произведенных отходов на душу населения.

Даже с учетом новых технологий по утилизации промышленных отходов от их количества напрямую зависит экологическая ситуация и привлекательность территорий, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Ситуация сильно отличается и по разным регионам округа. Так, в Кузбассе количество сгенерированных промышленных отходов на человека за 2022 год было в 2 тысячи раз больше, чем в Республике Алтай.

В среднем по России на человека произведено 60 тонн отходов за 2022 год, рост к 2021 году составил 6,7%. В Новосибирской области 67 тонн на жителя региона, это 17 результат в РФ. Лидер — Кемеровская область, где показатель превышает 1,5 тысячи тонн. В Республике Хакасия – 775 тонн, в Красноярском крае – 206 тонн и 145 тонн в Иркутской области.

Результат напрямую связан с промышленной специализацией регионов, максимальное количество отходов сгенерировано при добыче угля, металлических руд, металлургии и химическом производстве, уточнил эксперт. При выборе локации внутри Новосибирска экологию можно оценить по чистоте снега и наличию парков и скверов рядом с новостройкой, заключил аналитик.

Напомним, ранее огласили имена владельцев крупнейших торговых сетей в Новосибирске.