От 30 тысяч рублей тратят новосибирские родители на детей с РАС

Более 30 тысяч рублей новосибирские родители тратят на детей с расстройством аутистического спектра

Число детей с расстройством аутического спектра (РАС) в последние годы увеличивается в России. В 2022 детей с РАС в Новосибирской области насчитывалось более 1500. С такой ситуацией может столкнуться каждая семья. Новосибирские родители рассказали сколько тратят в месяц на детей с РАС, пишет «АиФ-Новосибирск».

По рекомендациям минздрава РФ, методом абилитации для особенных детей является АВА-терапия, где специалисты составляют планы по коррекции нежелательных реакций и по развитию навыков. На подобных занятиях дети корректируют пищевые привычки, развивают логику и мышление, учатся говорить.

Заниматься бесплатной подобной терапией на постоянной основе возможности в Новосибирске нет, поэтому родители часто тратят всю свою зарплату на помощь ребенку.

Так мама пятилетнего Филиппа Марина получает 36 тысяч рублей в месяц (с учетом пенсии по уходу за ребенком с инвалидностью — чуть больше 19 тысяч). Этого хватает ей впритык. При этом в затраты не входит одежда, лекарства, питание, проезд, игрушки.

«Основоположники метода рекомендуют заниматься по 40 часов в неделю, в среднем один час стоит от 1200 до 2000 рублей. Если ходить на занятия 3 раза в неделю по 2 часа, то получается 30 тысяч рублей», — поделилась Марина.

Помимо этого, ребенку необходимо посещать логопеда — шесть тысяч рублей в месяц.

Также зачастую у детей с расстройством аутистического спектра есть сопутствующие заболевания неврологии или ЖКТ. Многим приходится сидеть на диетах, отказавшись от глютена, продуктов молочного происхождения и сахара.