Певец Сергей Лазарев устроил скандал в Перми после конфликта в Новосибирске

Артист Сергей Лазарев возмутился обслуживанием в пермском отеле — ранее певцу не понравился приём в новосибирском ресторане.

Певец Сергей Лазарев оказался возмущенным из-за грязной ванны в номере отеля в Перми. О своем недовольстве артист сообщил через видео в социальных сетях. Лазарев прибыл в Пермь на гастроли и заселился в пятизвездочный отель 7 ноября. Он выразил свое недовольство недостаточной чистотой в номере, подчеркнув, что не желает устраивать скандал.

Артист показал видео с грязной ванной, выразив возмущение по поводу ее состояния. Он также поделился информацией о своем первом концерте в Перми, отметив хорошее настроение зрителей. В итоге Лазарев сообщил, что был вынужден сменить отель из-за проблем с чистотой.

Ранее Сиб.фм писал, что Лазарев раскритиковал новосибирский ресторан «Сыроварня» за интерьер и качество обслуживания. Российская поп-звезда приехала в столицу Сибири, чтобы провести два концерта для своих фанатов. Позже представителю заведения пришлось извиниться — артист взял свои слова назад.