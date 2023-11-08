Суд в Новосибирске перевёл школьника-террориста из Кузбасса во взрослую колонию

8 ноября Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел дело школьника, который собирался взорвать отдел полиции в Кузбассе: осуждённого за терроризм переведут во взрослую колонию.

Саид из села Таловка Кемеровской области вступил в переписку с радикальными исламистами, когда ему было 13 лет. За долгие годы общения с вербовщиками подросток проникся идеями «джихада», вступил в «ИГИЛ»*, а когда школьник перешёл в 9 класс, «наставники» отправили его взрывать кемеровский отдел полиции.

«Я должен был связаться с подельниками и либо прибыть в Дагестан или совершать теракты в Кемеровской области. В частности, должен был закинуть гранату в отдел полиции, а дальше должны были приехать другие группы спецназа, чтобы вести перестрелку,

— рассказывал в интервью Сиб.фм школьник. — Мои подельники трактовали, что в гибели людей не будет ничего греховного. Уже попав в Следственный отдел, я пообщался с имамами, которые мне рассказали, что такого в настоящем исламе нет. Ислам – это религия мира и добра».

Подростка задержали с гранатой Ф-1 в руке, которую он подобрал рано утром под мостом. 15-летнего подростка доставили в отдел ФСБ, а позже суд определил меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

В августе 2021 года 1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело 15-летнего школьника. Саиду предъявили сразу три статьи УК РФ – часть 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ, то есть покушение на совершение террористического акта, и часть 1 статьи 222.1 «Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Суд признал вину подростка по вышеуказанным статьям и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать срок Саида отправили в Новосибирскую воспитательную колонию для несовершеннолетних.

«Подростки попадают в условия регламентированного распорядок дня. И этот распорядок установлен внутренними правилами, — говорит начальник Новосибирской воспитательной колонии, подполковник внутренней службы Юлия Перемитина.

– Для подростка, который привык сидеть в гаджетах, это довольно неприятная ситуация: когда подъём в 6.45, отбой в 22.35. И каждое движение, каждый шаг – под прицелом видеокамер и сотрудников. Не каждый подросток с этим может справиться, поэтому особое внимание мы уделяем моральному и душевному состоянию воспитанников».

За два года пребывания в колонии Саид освоил три профессии, однако недавно заключённый отметил 18-летие: согласно закону, его должны перевести в колонию для взрослых.

«Администрацией ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области в суд по месту нахождения учреждения направлено представление о переводе осужденного С. из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области. — 8 ноября состоялось заседание — в ходе судебного заседания представление было удовлетворено. При вступлении решения суда в законную силу указанный осужденный будет направлен для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное в месте, определяемом федеральным органом уголовно-исполнительной системы».

Это решение вступит в силу через 15 дней, потом Саида должны направить во взрослую колонию в другом регионе, но куда именно – решит уже ФСИН России.

*ИГ, «ИГИЛ», «Исламское государство» — запрещённая на территории России террористическая организация.