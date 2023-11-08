Цифровые рубли можно будет снимать в банкоматах

ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Функционал станет доступен участникам пилота цифрового рубля.

Как сообщила пресс-служба банка, для снятия наличных со счета цифрового рубля необходимо будет навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего выбрать счет цифрового рубля в качестве источника списания. Необходимая сумма мгновенно поступит на безналичный счет и будет доступна для снятия в банкомате.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того, чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще», — отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В августе этого года банк успешно приступил к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями в своем мобильном приложении. Участники фокус-группы открыли первые счета и сделали первый перевод между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.