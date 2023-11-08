В аэропорту Толмачево в Новосибирске появилась карта РФ без Курил, ДНР и других регионов

В аэропорту Новосибирска обнаружили картау России в рекламе, изображенную без нескольких регионов.

На карте нет Сахалина, Курильских островов, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Отсутствие указанных территорий на рекламе в зале ожидания заметила женщина, ожидавшая вылета. Она осталась недовльной и назвала эту ситуацию оскорблением.

Представитель пресс-службы аэропорта Толмачево рассказал, что рекламный материал предоставил благотворительный фонд «Помоги Просто». При этом они не могут объяснить, почему допущены ошибки в изображении территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Челябинской области мигрантам запретили работать в маршрутках и такси.