В Новосибирске нашли уникальный старинный Псалтырь XVI века

В Новосибирске сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН нашли Псалтырь с Часословцем. Об этом сообщает VN.ru.

Книга издана русским первопечатником Иваном Фёдоровым в Заблудове в 1570.

«Ранее в мире было известно всего четыре экземпляра этого издания, лишь два из них были обнаружены в России. Пятый экземпляр находился в Новосибирской православной духовной семинарии», — рассказали в ГПНТБ.

Старинный Псалтырь обнаружили в библиотеке духовной семинарии. Собеседник издания уточнил, что обследование книжных фондов провели по соглашению с метрополией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский педагог написала книгу о Девятой Гвардейской дивизии.