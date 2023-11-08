В Новосибирске осужденному поменяли принудительные работы на лишение свободы

В Новосибирске направили в суд представление о замене неотбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы в отношении осужденного М.

Такой шаг предприняли после задержания М. на территории Калининского района города, сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области.

Осужденный М. ранее уклонялся от отбывания принудительных работ. Он не появлялся на рабочем месте в исправительном центре исправительной колонии №2. До вынесения решения суда М. будет находиться в следственном изоляторе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-сенатору Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и 35 млн штрафа за взятку.