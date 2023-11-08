В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» доходят до 20 тысяч рублей за билет

В Новосибирске и Москве на новогодний спектакль «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича раскупают билеты.

В настоящее время цены на билеты на спектакль Москве достигают 20 тысяч рублей. К похожим ценам приближается и НОВАТ. В конце октября, купить билет можно было за 5-7 тысяч рублей.

В конце декабря билеты станут гораздо дороже для жителей Новосибирска. В этом году самый последний спектакль «Щелкунчик» покажут 31 декабря в 18:00.

Также постановку покажут на новогодних каникулах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске «Дом актёра» станет центром театрального искусства.