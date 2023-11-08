В Новосибирской области для участия в районных выборах определили кандидатов

Пул кандидатов отобрали для участия в муниципальных выборах Новосибирской области

С 15 по 17 декабря в регионе будут проходить четыре избирательные кампании. Шесть депутатских мандатов планируется к замещению.

23 из зарегистрированных кандидатов являются представителями различной политической силы: «НОВЫЕ ЛЮДИ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР, КПРФ, КОММУНИСТЫ РОССИИ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», а также есть пять самовыдвиженцев.

В общей сложности в регионе на участие подали заявки 37 кандидатов, из них 28 зарегистрированы.

Напомним, что законопроект о 13-той пенсии в России наконец-то внесён на рассмотрение Госдумы.