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общество

В Новосибирской области почтили память ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске прошли мероприятия в рамках 100-летнего юбилея ветерана ВОВ.

7 ноября отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Алексеевича Бакурова. Почтить память героя пришли новосибирцы всех возрастов. Мэр Новосибирской области Анатолий Локоть также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле ветерана.

«80 лет назад командир артиллерийской батареи, капитан Бакуров за форсирование Днепра был удостоен высшей награды — Золотой звезды Героя Советского Союза», — написал в своём Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирской области почтили память ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова 2

Напомним, что в Новосибирске установят стелу Героям на Гусинобродском кладбище. Возле новой стелы будут проходить траурные церемония прощания с воинами.

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Валерия Митрохина
Журналист

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