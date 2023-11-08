В Новосибирской области почтили память ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова

В Новосибирске прошли мероприятия в рамках 100-летнего юбилея ветерана ВОВ.

7 ноября отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Алексеевича Бакурова. Почтить память героя пришли новосибирцы всех возрастов. Мэр Новосибирской области Анатолий Локоть также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле ветерана.

«80 лет назад командир артиллерийской батареи, капитан Бакуров за форсирование Днепра был удостоен высшей награды — Золотой звезды Героя Советского Союза», — написал в своём Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что в Новосибирске установят стелу Героям на Гусинобродском кладбище. Возле новой стелы будут проходить траурные церемония прощания с воинами.