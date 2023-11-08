В зоне СВО погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области

Церемония прощания состоится 9 ноября в Битковском Доме культуры.
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области.
Мужчину смертельно ранили в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Информацию о гибели Лазарева подтвердили представители администрации муниципалитета.
Церемонию прощания запланировали на 9 ноября в Битковском Доме культуры. Начало мероприятия запланировано на 13:00.
Ранее Сиб.фм сообщал, что военкор Сладков заявил, что Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО.