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вчера 19:32
общество

В зоне СВО погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области

Фото: администрация Сузунского района

Церемония прощания состоится 9 ноября в Битковском Доме культуры.

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области.

Мужчину смертельно ранили в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Информацию о гибели Лазарева подтвердили представители администрации муниципалитета.

Церемонию прощания запланировали на 9 ноября в Битковском Доме культуры. Начало мероприятия запланировано на 13:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военкор Сладков заявил, что Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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