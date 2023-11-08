сегодня
08 ноября, 15:19
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 98.78
сегодня
08 ноября, 15:19
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 98.78
сегодня 12:37
общество

Врач-онколог Исакова рассказала о противопоказаниях к употреблению острой пищи

Freepik, authors: frantic00

По словам специалиста. человеку важно понять, как отражается употребление острой пищи на его желудке.

Врач-онколог Суна Исакова объяснила, что острая пища не всегда может приводить к серьезным проблемам с желудком. Однако важно сразу оценить, как такое питание сказывается на организме. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, желательно отказаться от острой пищи следует людям с синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка и другими хроническими заболеваниями, чтобы избежать обострения.

Кроме того, для профилактики заболеваний ЖКТ медик посоветовала не только правильно питаться, но и отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, а также своевременно обращаться к специалисту при наличии боли в желудке.

Напомним, онколог Новосибирской области выделил три самых агрессивных вида рака.

#здоровье #врач #питание #онколог
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в