Врач-онколог Исакова рассказала о противопоказаниях к употреблению острой пищи

По словам специалиста. человеку важно понять, как отражается употребление острой пищи на его желудке.

Врач-онколог Суна Исакова объяснила, что острая пища не всегда может приводить к серьезным проблемам с желудком. Однако важно сразу оценить, как такое питание сказывается на организме. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, желательно отказаться от острой пищи следует людям с синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка и другими хроническими заболеваниями, чтобы избежать обострения.

Кроме того, для профилактики заболеваний ЖКТ медик посоветовала не только правильно питаться, но и отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, а также своевременно обращаться к специалисту при наличии боли в желудке.

Напомним, онколог Новосибирской области выделил три самых агрессивных вида рака.