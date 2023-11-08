За 47 миллионов рублей продают здание с «Грильницей» в Новосибирске

В Новосибирске за 47 миллионов продают здание с «Грильницей» на Бориса Богаткова, 64.

В интернет-сервисе Авито разместили объявление о продаже здания с «Грильницей» на Бориса Богаткова, 64, в Новосибирске. За объект предлагают 47 миллионов рублей.

В объявление указано, что здание было построено в 2012 году. Его общая площадь составляет 216 квадратных метра. Также в здании находятся два павильона, которые подходят для торговли и общепита.

Напомним, что в центре Новосибирска продают бар с кальянами за 4,2 миллиона. Бар находится в центре города — между станциями метро «Красный проспект» и «Площадь Ленина». Дизайн заведения подготовили специалисты студии Leytan Design, помещение выполнено в стиле Loft.