Депутат Госдумы предложил высечь плетью на Красной площади звёзд, критиковавших СВО

Он предложил уехавших за границу после начала СВО, стоит разделить на две категории: те, кто высказался против спецоперации, и те, кто отмолчался.

Депутат Государственной Думы России Андрей Свинцов предложил ввести специальный налоговый режим для российских артистов, возвратившихся в страну после критики специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По его словам, артистам, таким как Алла Пугачёва и Моргенштерн*, предлагается уплачивать 95% налогов с доходов на поддержку спецопераций, многодетных семей и инвалидов, при условии их возвращения в Россию.

Также депутат предложил, тех звёзд, кто критиковал СВО, но понял, что передумал и захотел вернуться, выпороть плетью на Красной площади.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта.

Моргенштерн* — признан иностранным агентом на территории России.