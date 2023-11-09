Календарь стрижек в ноябре-2023: какие даты лучше всего подойдут новосибирцам

Мудрые сибирячки сверяют запись к парикмахеру с лунным календарём, оттого их локоны считаются красивейшими в стране. Портал «Сиб.фм» публикует список лучших дней для оздоравливающих стрижек в ноябре текущего 2023 года.

Если коротко, то лунный календарь стрижек на ноябрь-2023 выглядит так:

· Самые благоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2023 г — 4, 6, 18, 26, 27.

· В целом это хорошие даты для стрижки — 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25.

· Нейтральные дни для стрижек в ноябре — 1, 2, 7, 8, 11, 20, 28.

· Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 3, 13, 29, 30.

Для тех, кому интересны подробности, поясним, что некоторые дни лунного цикла лучше всего подходят для стрижки волос и это связано с воздействием энергии ночного Светила на магнитное поле Земли, в котором постоянно находятся люди.

Также в каждом лунном месяце есть дни, когда повышается финансовая удача. Их ещё называют днями денежной стрижки. Астрологи уверяют, что это 5 и 27 сутки каждого лунного месяца. В ноябре 2023 года они приходятся на 10 (это 27 лунные сутки) и 18 число (пятые сутки лунного цикла).