Новосибирская актриса появится в сериале «Полярный»

Новосибирская актриса Софья Зайка появится в третьем сезоне сериала «Полярный» на ТНТ

Софья Зайка, актриса из Новосибирска, сыграет роль взрывной и требовательной Ирки в третьем сезоне сериал «Полярный» на ТНТ.

По словам самой девушки, ее давно интересовал данный сериал, и когда ей утвердили роль в проекте, то была счастлива. Участвуя в съемках, актриса часто вспоминает детство в Сибири.

«Снимаясь в «Полярном», ловила себя на мысли, что все вокруг напоминает мое сибирское детство, как я в сугробах валялась в деревне», — рассказывает девушка.

Софьи необходимо исполнить роль Ирки, которая любит своего мужа и пытается «сделать из него человека». Характер у героини взрывной, местами она наивная и искренняя, в то же время эмоциональная и требовательная.

График у актрисы плотный, но во время отдыха она возвращается к родителям в Новосибирск.

«Я объездила уже очень много городов, областей, краев, и могу с твердой уверенностью сказать, что такой мощи, таких лесов, степей, как в Сибири нет нигде», — говорит актриса.

Продолжение сериала выйдет на экраны 20 ноября. В нем также приняли участие Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Мария Кравченко, Антон Богданов, Ян Цапник и другие.

Напомним, что ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» покажут в Новосибирске. Оно основано на классическом произведении Петра Чайковского. Зрителям представят не только завораживающие техники фигурного катания, а целое музыкально-световое шоу.