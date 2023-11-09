Новосибирские родители получат ежемесячное пособие на рождение ребенка

Новосибирские родители могут получить ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

По данным пресс-службы Социального фонда России, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В Новосибирской области родители 206 тысяч детей уже смогли его получить.

Одним из главных условий для получения пособия — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в регионе. В НСО в 2023 году этот показатель составляет 14 728 рублей.

При рассмотрении заявления учитывается имущественная обеспеченность семьи и вовлеченность в занятость родителей — уход за ребенком до 3-х лет, уход за ребенком-инвалидом, либо иным нетрудоспособным лицом, длительный больничный и т.д.

Многодетные семьи имеют особый статус — в них один из родителей может не иметь дохода — это не станет причиной отказа в установлении пособия.

Заявление можно подать через портал госуслуг, оно будет рассмотрено в течение 10 дней.

На выплату Единого пособия Отделение СФР по Новосибирской области направило семьям региона уже свыше 16 млрд рублей.