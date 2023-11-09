Погода в Новосибирске на Новый год-2024: актуальный прогноз синоптиков

В уходящем 2023 году синоптики очень точно спрогнозировали умеренно-мягкую новогоднюю метеообстановку в столице Западной Сибири. Что гласят их расчёты на предстоящие зимние праздники-2024 читайте ниже.

Переход из одного календарного года в другой в нынешнем сезоне обещает стать теплым и насыщенным контрастными температурами, сообщил метео-сервис «Ну и погода!». По его расчётам, новогодние каникулы в Новосибирске станут по-настоящему теплыми, температура атмосферного воздуха поднимется днём до +1 с дождем, а к моменту наступления рабочих будней похолодает до -14.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зимний сезон-2024 и особенно новогодний период в сердце Западной Сибири отметится чередованием оттепелей и морозов не ниже 20°. При этом, уверяет опытный синоптик, солнечных дней в новогодье будет крайне мало, в основном сибирское небо будет затянуто снеговыми тучами.

Вполне согласны с этим мнением и эксперты погодного портала World-Weather.Ru. На днях они сформировали синоптический прогноз на новогодние каникулы-2024 для Новосибирска, взяв за основу данные статистики за прошедшие несколько зим. Согласно их выводам, традиционных январских морозов в этом сезоне не ожидается. Новогодняя ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года пройдёт под знаком «мягкой» зимы с классическим новогодним снегопадом: днём не ниже минус 13, а ночью всего минус 17 градусов.