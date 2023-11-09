Поражает слизистую: что известно про опасный гонконгский грипп, зарегистрированный в России

Обнаруженный в Перми и на Сахалине, новый вирус гриппа из Гонконга грозит более тяжелыми последствиями, чем ковид.

Гонконгский грипп относится к группе А и характеризуется более тяжелым течением (переносится птицами и способен заражать человека). Чаще всего к нему восприимчивы дети и пожилые люди. По статданным Роспотребнадзора, в высокий эпидемический сезон от него умирает порядка 900 человек, сообщило издание ФедералПресс.

По наблюдениям российских вирусологов, хорошо изучивших этот вид гриппа, вирус часто проявляется воспалениями на слизистой носа и горла. Также в первые 3-4 дня заражения температура может подниматься до 39 градусов и выше, появляется озноб и ломота в теле, болят глаза, но тяжелые симптомы обычно проходят на пятые сутки. Однако под контроль гонконгский грипп, считающийся сезонным, берётся обычной противогрипозной вакциной, которой в достаточном количестве обеспечены все медучреждения России.

Врач-иммунолог «Клиники здоровья», доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что течение болезни – легкое или тяжелое, зависит от самого заболевшего: «Роль играют его возраст, пол, перенесенные болезни, текущее состояние и так далее», пояснил доктор.

Лечится этот вид гриппа такими же методами, как и любой другой грипп: «Противовоспалительная терапия плюс какой-то препарат из интерферонов. Тогда обрывается болезнь и не будет никаких осложнений в большой степени вероятности», заверила завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.