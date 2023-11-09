Росавиация возобновила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле

Росавиация отменила предыдущий отчет об авиационном инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», который произвел вынужденную посадку в поле под Новосибирском из-за нехватки топлива. Об этом сообщают «Известия».

Пересмотреть расследование приказал начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров.

По новому приказу, отчет отменили «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Также назначили новую комиссию для дорасследования.

Новый состав комиссии включает в себя представителей различных авиакомпаний и специалистов, а также предоставляет председателю комиссии право привлечь дополнительных экспертов.

Расследование предыдущего инцидента завершили 31 октября. Однако руководство Росавиации не удовлетворено его результатами.

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