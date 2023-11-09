Стало известно, как в Новосибирске изменились цены на автомобили за октябрь

Аналитики Авто.ру проанализировали данные за октябрь. Они обнаружили, что на российском автомобильном рынке наблюдается увеличение средней цены на подержанные и новые автомобили. Об этом Сиб.фм рассказали в компании.

В среднем, цены на подержанные авто моложе 15 лет поднялись на 2,3%. Такой показатель превысил отметку в 2 миллиона рублей.

Среди новых автомобилей, в Новосибирске больше всего подорожали модели Jetour Dashing (+22%) и Jetour X90 Plus (+4%). Также поднялись в цене Toyota Land Cruiser (+1%) и автомобиль Tank 300 (+0,6%). В то же время, средняя цена снизилась у моделей Chery Tiggo 4 Pro (-9%), Tiggo 7 Pro Max (-4%), Toyota Camry (-6%), Toyota Land Cruiser Prado (-3%), OMODA С5 (-4%), а также у моделей EXEED VX (-1%) и TXL (-0,6%).

Что касается подержанных автомобилей, в Новосибирске больше всего выросли цены на Lada (ВАЗ) Granta поколения 2011-2018 (+32%), УАЗ Patriot (+11%) и Lada (ВАЗ) Vesta (+11%). Также выросли цены на Nissan Juke поколения 2010-2014 (+11%), Land Rover Range Rover Sport (+11%) и Lada (ВАЗ) Priora (+10%).

Ранее эксперты рассказали, что в ноябре ожидается падение продаж машин на 5-7%.