В Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского

В четверг, 9 ноября, днём на улице Станиславского в жилмассиве Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.

По информации пресс-службы ГИБДД города, около полудня 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №31.

Следственные органы уточняют характер полученных ребёнком травм. После происшествия пострадавшая была госпитализирована.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина накричал на кондуктора автобуса №64 в Новосибирске.