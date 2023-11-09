В Новосибирске детсад на Гребенщикова достроят до конца 2023 года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о сохраняющемся дефиците дошкольных мест в 6-м микрорайоне города.

Локоть рассказал о планах властей решить эту проблему до 2023 года путем достройки детского сада на улице Гребенщикова. Он предназначен для 320 детей.

Локоть отметил, что из-за значительного рельефа местности потребовались системы водоотведения. Он также сообщил о завершении благоустройства территории, установке малых архитектурных форм и посадке растительности. В настоящее время идет установка вентиляции, покладка плитки и окрашивание стен.

Согласно информации, первый этаж детского сада будет оборудован пищеблоком, медкабинетом, живым уголком и пятью ясельными группами. На втором этаже будет физкультурный зал, ИЗО-студия, кабинет для занятий творчеством и семь групп младшего и среднего дошкольного возраста. Третий этаж предназначен для музыкального зала и пяти групп для детей старшего возраста.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска выставила на торги землю в Ленинском районе города.