Под Новосибирском мужчину держали на цепи в погребе

В рабочем посёлке Маслянино мужчину поместили в погреб и приковали цепью.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый, который находился в арендуемом доме в рабочем посёлке Маслянино, распивал алкоголь вместе с потерпевшим, после чего предложил оформить обвиняемого как индивидуального предпринимателя — потерпевший не раздумывая отказался.

Обвиняемый отказом был недоволен и разозлился. При попытках потерпевшего покинуть дом, он схватил мужчину, избил его, а затем принёс металлическую цепь и пристегнул к ноге потерпевшего. Далее обвиняемый насильно заставил потерпевшего спуститься в погреб — там он пристегнул второй край цепи к лестнице и ушёл распивать алкоголь, оставив потерпевшего в погребе до утра.

На следующий день обвиняемый вернулся в погреб и отвёл потерпевшего в другую комнату. Там он отнял у него телефон, вновь пристегнул край цепи к батарее и удалился.

Вскоре, когда обвиняемый уснул, потерпевший сумел освободить себя от цепи и убежать.

После пробуждения обвиняемый обнаружил, что потерпевшего нет, но не отчаялся и решил сдать в ломбард мобильный телефон, который ранее забрал у потерпевшего.

Заместитель прокурора Маслянинского района Александр Заднепровский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном лишении свободы и краже. Сейчас уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске начали судить двух адвокатов за крупное мошенничество и наркотики.