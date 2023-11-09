В Новосибирске опровергли информацию о похищении детей

Следственный комитет опроверг сообщения о похищении детей в Первомайском районе Новосибирска.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Первомайском районе Новосибирска гуляет мужчина с маленькой собачкой и предлагает детям её погладить, а также угощает их конфетами. После чего он похищает своих жертв в неизвестном направлении.

Однако следственный комитет по Новосибирской области отметил, что заявление о хищении детей не поступало.

Напомним, что в рабочем посёлке Маслянино мужчину поместили в погреб и приковали цепью. Сейчас уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.