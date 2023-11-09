В Новосибирске сотни тысяч рублей предлагают хостес и аниматору-официанту с опытом

Портал «Зарплата.ру» опубликовал несколько высокооплачиваемых вакансий по всей России.

В Новосибирске ресторан предлагает зарплату в размере от 250 тысяч рублей для хостес и для аниматора-официанта, с условием переезда в Азербайджан.

Наиболее высокооплачиваемая вакансия — работа водителем БелаАЗа в Якутии на Эльгинском угольном месторождении, где предлагают зарплату до 460 тысяч рублей. Требования включают опыт работы, квалификационное удостоверение и трудовую книжку. Дополнительные бонусы включают оплату проезда, питание и современное общежитие с тренажерным залом.

Региональному менеджеру по продаже грузовых автомобилей FAW предлагается зарплата до 350 тысяч рублей, с требованиями по опыту работы в сфере продаж грузовой техники и знаниям платформы Битрикс 24.

Также выделили вакансию хостес в ресторане в Новосибирске с предлагаемой зарплатой от 250 тысяч рублей. Необходимо встречать гостей.

Есть также предложение по работе аниматором-официантом в резиденции в Азербайджане. Зарплата там может доходить до 2,5 тысяч долларов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две компании из Новосибирской области вошли в новый список Forbes.