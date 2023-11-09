В Новосибирской области прошли слушания по бюджету на 2024-2026

В Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Для обсуждения проекта главного финансового документа региона в зале собрались министры Правительства области, депутаты регионального парламента и Совета депутатов города Новосибирска, руководители органов местного самоуправления, представители общественности.

Исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов подчеркнул: «Сегодня мы рассматриваем прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и проект бюджета на тот же период. Оба этих документа очень сложные и важные. От того, насколько грамотно составлен прогноз социально-экономического развития, зависит развитие региона. Как и наказы избирателей, которые также являются ориентиром для определения перспектив региона».

Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков отметил, что по основным параметрам областной бюджет год от года прирастает. «Мы, безусловно, выполним все приоритеты. Они в бюджете нашли своё отражение – это и повышение заработной платы, и социальная защита населения. Поддержка участников СВО и членов их семей сегодня тоже является для нас первоочередной задачей», – акцентировал Владимир Знатков.

Доклад о прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на публичных слушаниях сделал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. В соответствии с прогнозом, по итогам 2023 года ВРП достигнет 1,94 трлн руб. Темп роста составит 2,3%. Объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне почти 343 млрд руб. (в 2022-м — 322,4 млрд), промышленного производства — 1,161 трлн руб. (годом ранее — 1,073 трлн). Увеличивается и объем платных услуг населению. По итогам января–августа 2023 года этот показатель достиг 182 млрд руб., (15,8% к результату аналогичного периода прошлого года).

Прогноз на 2024–2026 годы минэкономразвития подготовило в трех вариантах – консервативный, целевой и инновационный. «Базовые для нас – это целевой и консервативный, – уточнил министр. – По целевому варианту мы прогнозируем по всем социально-экономическим показателям основной рост выше, чем среднероссийский. При этом, если все будет складываться достаточно позитивно, мы ожидаем рост экономики чуть более 5% в год. Если ситуация будет усложняться, то рост экономики составит 3 процента в год», – подытожил министр.

В ходе обсуждения депутат Дмитрий Козловский выразил надежду, что набранные темпы исполнения наказов избирателей не будут снижаться. Он обратил внимание на наказы в сфере ЖКХ: «Их самое большое количество, 5 тысяч 800 штук. Если в городе это наказы по благоустройству, установке детских площадок, спил тополей, то в деревне – водоснабжение, чистая вода, газификация котельных... Эти наказы очень востребованы. Наши избиратели ждут именно количественного исполнения наказов. Тех наказов, которые делают жизнь более комфортной, благоустроенной».

«У нас на этот год более 17 млрд рублей заложено на выполнение наказов избирателей. Это около тысячи мероприятий. На следующий год предусмотрено 20 млрд 700 млн рублей, то есть около 700 наказов. Уже выходим на объем, какой раньше за пятилетку выполняли», – ответил Лев Решетников, согласившись, что важно не только финансирование, но и количество сделанного. Министр напомнил, что детально программа выполнения наказов будет рассматриваться на комиссии Законодательного Собрания по наказам.

«Наказы, которые не исполнены в 2022-2023 годах, автоматически должны быть перенесены на 2024 год», – выразил твердую позицию Александр Шпикельман, посетовав, что на его округе есть наказы прошлых лет, не перешедшие в программу 2024 года.

Акцент на выполнении объема наказов «по факту» поставил депутат Евгений Смышляев: «В городе 200 миллионов выделялось на работы по благоустройству, затем 250. Но цены за последние годы изменялись настолько значительно, что объем выполненных работ может быть и меньше. Прошу посмотреть, чтобы выполнялись именно объемы в количественном выражении: сколько установлено детских площадок, сколько обустроено парковочных мест и так далее».

О реконструкции автомобильной дороги Татарск-Чистоозерное-Купино-Карасук задал вопрос Игорь Умербаев. По мнению депутата, устройство асфальтобетонного покрытия этой дороги с последующим обустройством въезда-выезда на территорию дружественного нам государства необходимо как для развития приграничных районов, так и для всей Новосибирской области, в том числе для повышения туристической привлекательности территории.

Лев Решетников констатировал, что в стратегии развития Сибири и плане мероприятий по ее реализации развитие дорог в южных направлениях поставлено одним из приоритетов. «Дорога, обозначенная депутатом, включена в список опорной сети. Свыше 500 млн рублей предусмотрено на ее реконструкцию в Чистоозерном районе и свыше 500 млн рублей – на ликвидацию грунтового разрыва в Карасукском районе. Сейчас заказана проектно-сметная документация на 20-километровый участок, по мере выполнения проекта будут происходить работы», – уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер.

«Будет ли сохранен объем капитального ремонта школ в сельской местности?» – задала вопрос Елена Тырина.

Новосибирская область продолжит участие в федеральной программе капитального ремонта школ, заверил Лев Решетников. Приоритетность работ определяется, исходя из процента износа зданий образовательных организаций. В настоящее время в заявке региона значатся 49 образовательных организаций и предусмотрено выделение финансирования на эти цели в областном бюджете.

Доклад о проекте закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» представил и.о. заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. «Новосибирская область, как и вся страна, продолжает адаптироваться к изменившимся внешним условиям, переходя к модели устойчивого роста, что, прежде всего выражается в увеличении в структуре экономики доли собственного производства», – отметил в докладе глава Минфина.

По информации Виталия Голубенко, доходы бюджета предусматриваются на уровне 279 976,4 млн руб. Главные составляющие – собственные доходы. В 2024 году они прогнозируются на уровне 275 416 млн руб. Рост относительно уровня 2023 года – 29 млрд рублей или 112,5%, что выше или на уровне среднего размера консолидированных бюджетов регионов РФ. По информации министра, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета прогнозируется в размере 18,17 млрд руб., что значительно меньше, чем сумма 2023 года (48,27 млрд руб.). Министр пояснил, что значительная часть безвозмездных трансфертов Федерации пока не распределена. Кроме того, начиная с 2022 года, Новосибирская область по уровню бюджетной обеспеченности входит в разряд регионов, которым дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности не полагается.

Таким образом, на 2024 год доходы областного бюджета Новосибирской области запланированы в сумме 279 976,3 млн руб., расходы –319 446,3 млн руб. дефицит – в размере 39,4 млрд руб. На два последующих года бюджет запланирован бездефицитным: с доходами сумме 287 256,7 млн руб. в 2025 году и 307 417,1 млн руб. в 2026 году.

В числе приоритетных задач было названо обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы в соответствие с тем, как будет расти заработная плата в экономике. Обеспечение роста материальных затрат учреждений, оказывающих услуги населению, а также социальных выплат соразмерно росту индекса потребительских цен. Кроме того, в задачах Правительства актуализировать потребность в средствах на строительство, исходя из степени готовности объектов, наличия ПСД, оценки подрядных мощностей и концентрации на завершении строительства начатых объектов. А также обеспечение реализации национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ, софинансируемых из федерального бюджета, средств госкорпораций и федеральных фондов.

Финансирование строительной программы за счет средств областного бюджета глава Минфина оценил в 15 млрд руб. «В 2024 году работы будут вестись на порядка 118 объектах. Большая часть ресурсов сконцентрирована на объектах вводных и на которых строительство будет продолжаться», – отметил приоритеты Виталий Голубенко.

Комментируя распределение средств, глава минфина остановился на формировании Резервного фонда Правительства – рост в 2024 году на 46%. Сюда включен финансовый резерв на увеличение зарплат бюджетников и на программы развития Новосибирска — 1,9 млрд рублей. В том числе 930 млн – на строительство и ремонт автодорог, 518 млн руб. – на приобретение пассажирского транспорта, 350 млн руб. – на ремонт тротуаров и благоустройство дворовых территорий. Госдолг – 101,3 млрд руб. находится на экономически безопасном уровне и обусловлен ограничениями, которые определены Правительством РФ. Увеличение произошло за счет планируемого дефицита.

Обсуждение проекта бюджета продолжилось в вопросах депутатов. Вице-спикера регионального парламента Ирину Диденко интересовало продолжение реализации национальных проектов в регионе. «Благодаря национальными проектам в Новосибирской области появляются многие объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры. Но нацпроекты сформированы только до 2024 года. Есть ли понимание, как они будут продолжены в 2025 и 2026 годах?»

Виталий Голубенко выразил уверенность в том, что продолжение национальных проектов будет запланировано.

Депутат Виталий Быков попросил конкретизировать объем дорожных работ. Физические объемы сопоставимы с объемами прошлого года, уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер: «Мы работаем примерно в тех же показателях».

Депутат городского Совета депутатов города Новосибирска Светлана Каверзина напомнила, что на заседании комиссии по культуре и спорту горсовета Новосибирска было обращение к депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области об оказании помощи в ремонте крыши спортивного комплекса «Заря»: «На данный момент эта сумма в 165 миллионов рублей. Город с этим не справится. Если мы не проведем эти работы, то можем потерять все здание, и речь будет идти о миллиардах рублей».

Также депутат горсовета подняла вопрос о приобретении музыкальных инструментов для музыкальных школ города и проблему муниципальных контрактов для общественного транспорта.

Все перечисленные болевые точки хорошо известны, заверил Виталий Голубенко: «В октябре была не последняя встреча мэрии с Губернатором Новосибирской области. Вся перечисленная информация должна быть четко выверена, финансово обсчитана и поступать в Правительство области своевременно. Тогда у нас будет возможность сориентироваться и своевременно сформировать взвешенное, компетентное решение».

Глава Татарского района Юрий Вязов и председатель Совета депутатов Тогучинского района Галина Кирикова рассказали о реализуемых программах и национальных проектах, достигнутых результатах. Возводятся объекты образования, здравоохранения и спорта, благоустраиваются общественные территории, увеличивается количество жилых помещений для детей-сирот и служебных квартир. Особое внимание докладчики уделили работе по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Среди общих для большинства районов задач Юрий Вязов назвал строительство станций водоподготовки в селах, реконструкцию сетей водоотведения и строительство очистных сооружений. По его убеждению, необходимо возобновить областную программу по приобретению техники для предприятий ЖКХ, увеличить финансирование на ремонт дорог, замену систем отопления и теплоснабжения в школах. В числе главных для района объектов Галина Кирикова назвала строительство школ и лечебно-диагностического корпуса ЦРБ.

Председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев поблагодарил всех участников публичных слушаний за плодотворную работу: «Чем больше вызовы внешней среды, тем наше сообщество более сплоченное, более уверенное и мыслит более рационально. И сегодня на слушаниях не было резких заявлений и популизма. Была качественная целенаправленная работа».

Депутат озвучил рекомендации публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», заверив, что текст их будет дополнен прозвучавшими замечаниями и предложениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Заксобрание одобрило повышение зарплат бюджетникам.