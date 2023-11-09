В Новосибирской области простились с участником спецоперации Александром Сергеевым

В Маслянинском районе Новосибирской области попрощались с Александром Сергеевым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО).

Он получил смертельное ранение в ходе исполнения служебных обязанностей.

Александру было 25 лет. Он родился в рабочем поселке Маслянино. Окончил девять классов школы №3. В сентябре 2023 года он подписал контракт на военную службу.

«Александр честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — выразили слова соболезнования местные власти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске идёт подготовка операторов FPV-дронов.