Веру убивали полтора часа. Кемеровчанин зверски расправился с девушкой — полиция не реагировала, а теперь убийцу помиловали

Жестокий убийца, искупивший свою вину кровью в зоне действия СВО, благополучно помилован и вернулся на родную кемеровскую землю, в которой три года покоится труп зверски убитой им девушки. Портал «Сиб.фм» поднял подробности этого уголовного дела и выяснил шокирующие подробности.

Мужчины по-разному реагируют на предложение женщины о разрыве отношений: кто-то смириться, кто-то попытается вернуть, но есть и такие, кто подобно герою «Бесприданницы» Островского решает, что возлюбленная, не доставшаяся ему, не достанется никому.

Именно так и поступил в начале 2020 года кемеровчанин Владислав Канюс. Когда его девушка, в отношениях с которой он состоял три года, заявила, что хочет уйти от него, молодой человек убил её.

Делал он это далеко не в состоянии аффекта (длится несколько минут), а намеренно и осознавая, что «творит». Когда возлюбленная Вера Пехтелева 23-х лет от роду начала собирать свои вещи, Владислав предложил выпить немного спиртного, чтобы снять напряжение при расставании.

К сожалению, напитки дали обратный эффект. По словам молодого человека, Вера первой начала ссору, оскорбляя его различными ругательствами, и он не выдержал – ударил её по лицу, чтобы та замолчала.

Однако остановиться парень уже не смог. В течение нескольких часов он терзал её не только кулаками, но насиловал и наносил удары кухонным ножом. Чтобы временно успокоить её истошные крики, Владислав схватил рядом стоящий утюг и шнуром решил слегка придушить девушку, как позже он рассказал в полиции.

Экспертиза выяснила, что Веру душили трижды, поскольку с первого раза её дыхание не остановилось. В общей сложности судебные эксперты насчитали на её теле более сотни (!!!) травм, ушибов, гематом и резаных ран.

Мучения девушки продолжались до утра. Всё это время, периодически приходя в сознание, она громко кричала. Соседи по лестничной клетке в многоквартирном доме несколько раз за ночь звонили в кемеровскую полицию, но на их просьбы получали ответ, что экипаж скоро приедет.

Вскрыл дверь, но, к сожалению, слишком поздно, родной брат убийцы, приехавший по просьбе соседей, так и не дождавшихся полицию. Картина, которая предстала перед мужчиной шокировала даже его крепкие нервы. По его словам, всюду были разбросаны вещи, а девушка лежала на полу с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта. Владислав в это время был с ножом в руках в ванной и разговаривал сам с собой.

После всех судебных разбирательств в 2021 году состоялся суд, который назначил Владиславу Конюсу 17 лет лишения свободы по трём статьям. Однако на днях жители Кемерово, ещё не забывшие подробности этого громкого и резонансного дела, с удивлением встретили убийцу на улицах родного города.

Конечно, дошли вести и до родителей растерзанной девушки, и они попытались выяснить причину, по которой убийца гуляет на свободе в камуфляжной форме с оружием.

Ответ прокуратуры Ростовской области гласил, что «Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 Канюс В.Р. помилован с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости». В настоящий момент он вернулся из зоны действия СВО на Украине.