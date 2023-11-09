Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 9 ноября

Пока израильские танки и БТРы застревают на узких улочках Газы, арабские и соседние страны вмешиваются в ситуацию лишь на словах, уменьшая тем самым вероятность начала Третьей мировой войны. Остальные итоги ближневосточного конфликта по данным на 9 ноября 2023 года читайте ниже.

По обновленным данным на четверг, 9 ноября 2023 года в ходе израильско-палестинского противостояния погибли и были ранены с обеих сторон:

- Израиль: более 2000 убитых, более 5000 раненых;

- Палестина: более 10 700 убитых более 27000 раненых (по данным ЮНЕСКО, убито около 5 000 и ранено 5 300 детей сектора Газа).

Мировое сообщество уже назвало действия израильской армии геноцидом. Однако это не останавливает еврейскую армию и её артиллерия выжигает леса и оливковые рощи Палестины, а в городах проводит зачистки жилых кварталов и тоннелей ХАМАСа.

Более того, по сообщениям представителя МВД анклава Ияд аль-Базама, ЦАХАЛ превращает гуманитарный коридор в секторе Газа в коридор смерти, обстреливая тех, кто по нему проезжает.

При этом израильтяне не собираются покидать территорию Сектора Газа даже после полной зачистки от ХАМАС. По словам старшего советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марка Регева, силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа даже после завершения военной операции, чтобы террористические элементы не возродились.