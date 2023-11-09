Жители Новосибирской области накопили на своих счетах два региональных бюджета

Жители Новосибирской области держат на банковских счетах сумму в размере 570 миллиардов рублей. Это как два региональных бюджета региона. Об этом сообщает Банк России.

На каждого жителя приходится около 211 тысяч рублей. По сравнению с другими регионами России, Новосибирская область занимает 21 место. Например, в Москве на каждого жителя приходится более одного миллиона рублей.

По планам на 2023 год, доходы бюджета Новосибирской области находятся на уровне 256,9 миллиарда рублей. Сумма, хранящаяся на счетах жителей региона, эквивалентна двум бюджетам.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в регионе в сентябре 2023 года составила 58 389 рублей. На руки сотруднику выплачивается около 50,7 тысяч рублей.

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