Жительница Новосибирска спустя 9 месяцев добилась отпуска для мобилизованного мужа

Гражданам, мобилизованным на специальную военную операцию (СВО), полагается двухнедельный отпуск каждые полгода, не включая время на дорогу домой.

Однако многие бойцы сталкиваются с трудностями, когда хотят получить заслуженный отдых.

Жительница Новосибирска Виктория боролась за отпуск для своего мужа, которого мобилизовали, несмотря на его проблемы со здоровьем (наличие камней в почках). За девять месяцев борьбы с военными властями через суд она смогла добиться отпуска для мужа, при этом потратив более 200 тысяч рублей на адвокатов и судебные издержки.

Подобная ситуация с отсутствием отпуска также случилась с семьей другого новосибирца, Ильи. Он служит на СВО уже более года. Он также не мог выйти в отпуск, даже после прохождения реабилитации из-за полученных ранений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска выставила на торги землю в Ленинском районе города.