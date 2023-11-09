Жуткий холод: стало известно, когда на Новосибирск обрушатся сильные морозы

Все погодные сервисы единодушно заявили о резком похолодании в Западной Сибири в первый зимний месяц. Портал «Сиб.фм» публикует подробности наступающих на Новосибирск холодов.

Синоптики спешат сделать метео-расчёты на зимние месяцы, поскольку они важны, в первую очередь, для благоприятного прохождения отопительного сезона в Сибири. Сразу оговоримся, что февраль и март могут пройти без холодов, но декабрь возьмёт своё сполна.

По единодушному мнению основных метеослужб страны и региона, декабрь-2023 ударит морозами не только по Новосибирску, но и по городам, расположенным поблизости. Вероятность температуры ниже средней климатической нормы составляет 60%, уверяет Гидрометцентр, на сайте которого уже опубликован полный разбор погоды на отопительный сезон в разных регионах страны, включая Западную Сибирь.

Кроме того, по обновлённым данным погодного сервиса meteonova.ru, в декабре-2023 в Новосибирске температура атмосферного воздуха может обрушиться до -32 – -37 градусов.

Метео-портал Gismeo также сообщил, что в начале первого зимнего месяца в Новосибирске будет довольно тепло: дневная температура на уровне -9, -11 градусов. Однако после 20 декабря обстановка резко сменится: морозы до -37 градусов в ночное время суток буквально захватят территорию Западной Сибири и её сердце – город Новосибирск.