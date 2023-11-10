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проиcшествия

Администрация Оби выплатит покусанному собакой новосибирцу 50 тысяч рублей

Фото: ru.freepik.com

Пострадавшему от укуса собаки ребенку администрация города Обь в Новосибирской области должна выплатить 50 тысяч рублей

В апреле 2022 года в городе Обь бездомная собака укусила ребенка. Ему оказали медицинскую помощь и поставили вакцины от бешенства. Прокурор города обратился в суд с требованием взыскать с местной администрации денежные средства в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в своем телеграм-канале.

Городской суд удовлетворил заявление и обязал администрацию выплатить 50 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск от дрессировщиков Сергея и Марины Герасимовых, которые требуют у Росприроднадзора вернуть им 5 изъятых цирковых медведей.

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Нина Раневская
Журналист

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