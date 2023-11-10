Активисты «Единой России» передали «Коробки храбрости» в детские поликлиники

Благотворительная акция направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах.

В Искитиме депутаты и сторонники «Единой России» навестили маленьких пациентов травматологического отделения. Сейчас здесь проходят лечение около 20 ребятишек.





Акция «Коробка храбрости» стала уже традиционной для родителей и пациентов, отметила заведующая детской поликлиникой Искитимской ЦГБ Ирина Полянкина.



«Хорошее настроение очень важно для быстрого выздоровления. Пациенты сегодня были довольны. Я думаю, у нас все получилось», – сказала врач.





В коробках – игрушки, настольные игры, фломастеры и карандаши, альбомы. Всё, что может скрасить больничные будни, отметил депутат Заксобрания Валерий Бадьин.



«Дети есть дети, подарки всегда приятно получать, а больница – это не дом, свободного времени много, его надо чем-то занимать», – сказал парламентарий.





Сын Марины Ревенко – Артем – пациент травматологического отделения, получил перелом ноги с подвывихом, когда поскользнулся.



«Лечение проходит нормально, скоро нас выписывают. Прекрасная акция в поддержку наших детей, спасибо», – поделилась женщина.



Каждый ребенок мог выбрать понравившуюся игрушку, раскраску или набор для творчества. Это – призы за смелость, после прохождения лечебных процедур, именно поэтому коробка и называется — «Коробка храбрости», напомнила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

«Акция «Единой России» с каждым годом набирает обороты и практика это показывает – количество участников растет. Приглашаю всех принять участие в акции. До 1 декабря можно принести книги, канцелярию, игрушки, настольные игры для детей в местные отделения партии, общественные приемные, региональный исполком «Единой России». Они будут переданы в больницы Новосибирска и Новосибирской области», — сказала Юлия Швец.





Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России». По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.