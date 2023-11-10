Аналитики: в октябре у ряда китайских автобрендов появились первые проблемы со сбытом

Эксперты проанализировали результаты продаж китайских машин в октябре 2023 года. По данным AEB, за второй месяц осени покупателей нашли 119,9 тысячи легковых и LCV автомобилей с учетом машин параллельного импорта. В топ-10 наиболее востребованных брендов семь оказались китайскими (51,5 тысячи реализованных машин), включая новую марку Jetour. Продажи машин автоконцерна Сhery продолжили снижаться второй месяц подряд, а лидерство среди «китайцев» перешло к Haval. Положительной динамикой среди брендов из Поднебесной смогли отметиться Changan, Geely и Jetour.

Доминирующие на отечественном рынке «китайцы» все плотнее оккупируют верхние строчки рейтинга востребованных брендов.

Бренд Haval (12,8 тысячи а/м) практически сохранил в октябре объемы бизнеса сентября, вырвавшись на первое место. В то время как прежний лидер среди иномарок Chery (10,9 тысячи а/м; -10% к сентябрю) немного сбавил обороты бизнеса. В той же парадигме движутся продажи и суббрендов Chery – Omoda (4,8 тысячи а/м, -9%) и Exeed (4,4 тысячи; -3%). Большинство кроссоверов этих марок последнее время продавалось в кредит. Вместе с осенним ростом цен и увеличением ставки ЦБ покупателям стало сложнее решиться на покупку.

Geely, одна из трех лидирующих марок, наоборот, продолжила заметно прибавлять (10,4 тысячи а/м; +13%). Причем машины последнего бренда за счет его широкой известности и аффилированности с Volvo, продолжают уверенно раскупать не только через официальные салоны, но и благодаря частному завозу. Так, из 8,3 тысячи поставленных на учет кроссоверов Geely Monjaro, дистрибьютор марки доставил в нашу страну 5,3 тысячи. Получается, что более 50% автомобилей бренда попали в Россию благодаря параллельному импорту. После увеличения налогов на такой бизнес этот канал сейчас начал сжиматься, а экономия для клиента постепенно становится не столь существенной, чтобы отказываться от гарантии дистрибьютора и различных его поддержек.

Кроме того, палитра официально представленных на нашем рынке автомобилей Geely расширилась до шести моделей. В России стартовали продажи давно ожидаемого седана Emgrand. В Китае за него просят 70-89 тысяч юаней или 0,9-1,2 миллиона рублей. Завезенные по параллельному импорту из Белоруссии эти же модели с «автоматом» стоят у нас от 1,9 миллиона рублей. Российский дистрибьютор марки традиционно установил наиболее высокую цену – от 2,2 миллионов рублей с АКП. Однако даже с таким завышенным прайсом эта модель вскоре вполне может претендовать на статус бестселлера среди седанов.

Рост объемов бизнеса демонстрирует и Changan (6,4 тысячи а/м; +8%). Лучше других продаются кроссоверы моделей CS35, СS75 и UNI-K. Кроме того, осенью все больше сделок дилеры отмечают по Changan Alsvin. Сейчас это едва ли не самый доступный седан с АКП на нашем рынке. По итогам года марка имеет все шансы прочно занять место в топ-5 наиболее популярных автобрендов России.

В октябре число чайна-марок с пропиской в топ-10 пополнила еще одна новая – Jetour. По итогам второго месяца осени 125 дилеров бренда реализовали 1,9 тысячи автомобилей (+19% к сентябрю). При этом бестселлер марки, кроссовер Dashing, вошел в топ-20 наиболее популярных легковых автомобилей.

А вот продукцию «Автотора» — BAIС и SWM — пока раскупают не столь бойко: общий объем продаж за год едва перевалил тысячу «штук». Причем бизнес по SWM, от дистрибьюции которого недавно отказалась компания «Обухов», у калининградского завода пока вообще застопорился. В то же время еще одна китайская марка того же предприятия – Kaiyi — нашла с момента старта продаж в конце марта уже более шести тысяч покупателей. Помимо седанов E5, за кошельки клиентов в октябре стали бороться кроссоверы X3 и X3 Pro – очередные клоны Chery.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«Стоит отметить, что немало импортеров китайских марок продолжают сегодня вести бизнес без сколько-нибудь существенных поддержек продаж в части trade-in и F&I, работая на условиях предоплаты. И если летом фактор высоких цен компенсировался относительно доступными кредитами, то с повышением в конце октября ставки ЦБ до 15% заемные деньги стали заметно дороже, а кредитные продажи продолжают сокращаться. При этом те, кто жертвует частью прибыли, на продвижение брендов за счет поддержек, в том числе совместно с банками, демонстрируют вполне хорошие бизнес-результаты».