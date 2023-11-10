Артем Роговский стал исполнительным директором НОФФ

Артем Роговский, бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска, назначен исполнительным директором областной федерации футбола

Как следует из информации на сайте Новосибирской областной федерации футбола, новым исполнительным директором стал Артем Роговский, который был пресс-секретарем мэра города и замглавой Первомайского района.

Также Роговский работал спортивным журналистом и вел радиоэфиры на «Городской волне».

Он занял пост, ранее принадлежавший Андрею Перлову, которым футбольные фанаты Новосибирска были недовольны.

В конце октября в городе S7 Airlines запустила сразу два проекта для детей – детский сад недалеко от аэропорта Толмачево и футбольную школу для девочек. Садик работает только для детей сотрудников компании, а вот в футбольную школу ждут всех юных жительниц Новосибирска от 5 до 16 лет.