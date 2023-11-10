Девять из десяти вкладов открываются онлайн

В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 банк ВТБ проанализировал активность вкладчиков в своих дистанционных каналах. С начала года спрос на онлайн-каналы для оформления депозитов и накопительных счетов вырос почти в 3 раза. Клиенты открывают вклады онлайн в девяти из десяти случаев. Доля оформления онлайн-депозитов за десять месяцев года выросла на 20%.

Если в январе клиенты банка дистанционно открывали 77% вкладов, то уже в октябре их доля составила 92%. Всего за десять месяцев онлайн оформлено свыше 3 млн депозитов и более 1,6 млн накопительных счетов.

«Клиенты предпочитают решать финансовые вопросы в онлайн-режиме. При этом с начала года мы фиксируем растущий интерес к цифровым каналам в части сбережений. Всплеск активности пришелся на август-октябрь – период повышения доходности по сберегательным продуктам. На этом фоне россияне научились быстро и гибко реагировать на изменения и переоформлять вклады, ориентируясь на текущий уровень ставок и предложения банков. Удобнее и быстрее это делать онлайн, и в этом случае особенно важен индивидуальный подход к формированию накоплений – когда каждый может самостоятельно выбрать параметры интересующего его сберегательного продукта. Прогнозируем, что на фоне общего фокуса россиян на сберегательных продуктах доля оформления депозитов онлайн также продолжит расти», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.